Mercato - PSG : Quel avenir pour Angel Di Maria ?

Publié le 1 janvier 2021 à 13h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Angel Di Maria est désormais libre de négocier avec le club de son choix. Cependant, c’est bien au PSG que son avenir devrait s’écrire, à condition que les deux parties acceptent de faire des concessions.

En ce 1er janvier 2021, Angel Di Maria est désormais libre de négocier avec le club de son choix en vue du prochain exercice. Le contrat de l’Argentin court en effet jusqu’à la fin de la saison, et une prolongation n’a pas encore été décidée entre les deux parties. Arrivé dans la capitale en 2015, Angel Di Maria est parvenu à s’imposer comme un cadre essentiel du PSG, et ce malgré les transferts de Kylian Mbappé et Neymar en 2017. En six années du côté du Parc des Princes, El Fideo a inscrit 86 buts et délivré 101 passes décisives, ce qui devrait amener certains clubs à tenter leur chance dans les prochaines semaines si Angel Di Maria ne trouve pas d’accord avec le PSG…

Di Maria toujours au PSG la saison prochaine ?