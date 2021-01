Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie saoudite… La vente de l’OM est relancée pour 2021 !

Publié le 1 janvier 2021 à 9h00 par B.C.

Alors que la vente de l'OM a beaucoup fait parler ces derniers mois, ce feuilleton serait bien parti pour durer.

En 2020, l’avenir de l’Olympique de Marseille a beaucoup fait parler. Après les nombreuses rumeurs concernant un intérêt de l’Arabie saoudite pour le club de Frank McCourt, c’est le tandem Mourad Boudjellal-Mohamed Ajroudi qui a fait son apparition dans ce dossier brulant. Les deux hommes ont multiplié les sorties dans les médias pour afficher leur intention de racheter l’Olympique de Marseille. Mais plusieurs mois après, cette piste est au point mort, et l’ancien président du RCT est le premier à l’avouer. On pourrait donc penser que le projet McCourt est parti pour durer, mais…

McCourt toujours vendeur, l’Arabie saoudite intéressée ?