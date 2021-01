Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre inattendu pour Kylian Mbappé ?

Publié le 1 janvier 2021 à 3h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est sans cesse annoncé vers le Real Madrid. Cependant, il n’est pas impossible que le Bondynois s’engage avec un autre club lors du prochain mercato estival…

Depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé est l’une des priorités du Real Madrid. Le Bondynois était déjà proche de la Casa Blanca en 2017 avant d’opter finalement pour le Paris Saint-Germain. Mais près de 4 ans plus tard, Florentino Pérez pourrait enfin toucher au but, telle serait en tout cas sa volonté. En effet, le Real Madrid surveille de près la situation de Mbappé au PSG et prépare son offensive pour l’été prochain si l’attaquant de 22 ans ne prolonge pas son bail d’ici-là, mais la crise du Covid-19 pourrait encore bouleverser les plans des Merengue.

Mbappé vers Liverpool ?