Mercato - PSG : À Doha, on voit grand pour Mauricio Pochettino !

Publié le 3 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG et ce pour les deux prochains années et demi. Et l’aventure parisienne du technicien argentin pourrait même être prolongée.

Après deux saisons et demie passées au PSG, Thomas Tuchel a été remercié la semaine dernière. Dans la foulée, le nom de Mauricio Pochettino a été lié à la succession de Tuchel. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 24 décembre dernier qu’un accord avait été trouvé avec l’entraîneur argentin pour une durée de deux ans et demi, à savoir un contrat courant jusqu’en juin 2023. Ce samedi, après son arrivée au Camp des Loges en début d’après-midi, le PSG a officialisé l’arrivée tant attendue de Pochettino au Paris Saint-Germain. Et le le technicien argentin pourrait d’ailleurs rallonger son expérience parisienne assez rapidement.

« Le PSG a fait savoir à Pochettino que si tout se passait bien son contrat serait prolongé »