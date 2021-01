Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin, la clé d’une grosse opération de Longoria ?

Publié le 3 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Toujours en quête de renforts au poste d’attaquant, l’OM songerait à Arkadiusz Milik afin de satisfaire André Villas-Boas qui militerait en interne pour voir la pointe de son attaque évoluer. Pour parvenir à ses fins avec le joueur du Napoli, Pablo Longoria pourrait se servir de Florian Thauvin.

Ce n’est plus vraiment un secret à présent tant la volonté de l’OM de trouver un nouvel attaquant sur le marché est étalée dans la presse. Les noms se sont succédés ces dernières semaines. D’Olivier Giroud, nous en sommes désormais arrivés à celui d’Arkadiusz Milik, non inscrit sur la liste de la Serie A par le Napoli alors que son contrat court jusqu’en juin prochain. Et si l’OM parvenait à trouver un accord qui arrangeait toutes les parties grâce… à Florian Thauvin ?

Un échange Milik-Thauvin ?