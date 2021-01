Foot - Mercato - OM

OM : Longoria prépare un gros mercato... à 0€ !

Publié le 3 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à se renforcer sur le mercato d'hiver malgré les contraintes économiques, l'OM va devoir se montrer inventif. Et cela tombe bien, Pablo Longoria a déjà de nombreuses idées.

Pablo Longoria l'a reconnu ces derniers jours dans les colonnes de La Provence , lors du mercato d'hiver, il faudra « inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions . » Et pour cause, entre la crise sanitaire qui impacte les finances des clubs et le défaut de paiement de Mediapro pour les droits TV de la Ligue 1, l'OM n'aura pas les moyens d'investir durant le mois de janvier sauf vente exceptionnelle. Et comme promis, Pablo Longoria prépare un mercato créatif pour l'OM.

Gray et Fosu-Mensah pour 0€ et le prêt de Milik envisagés