Mercato - PSG : Un nouvel international français pourrait rejoindre Mbappé au PSG !

Publié le 3 janvier 2021 à 0h45 par B.C.

Peu habitué à recruter des joueurs français, le PSG pourrait faire exception prochainement. En effet, le club de la capitale ciblerait plusieurs protégés de Didier Deschamps.

Alors que le PSG n’a pas l’habitude de miser sur des joueurs français depuis l’arrivée de QSI dans la capitale, cela pourrait changer dans les prochains mois. Il faut dire que plusieurs protégés de Didier Deschamps font de l’oeil aux dirigeants parisiens. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com en janvier dernier, Houssem Aouar plaît à Nasser Al-Khelaïfi, un intérêt toujours d’actualité puisqu’après avoir coché son nom pour le mercato estival 2020, le PSG surveillerait encore attentivement sa situation à l’OL. L’international français devrait en effet quitter son club formateur à l’issue de la saison, mais il n’est pas le seul Bleu à apparaître sur les tablettes parisiennes.

Aouar, Dubois, Pogba… Un nouveau Bleu en Rouge et Bleu ?