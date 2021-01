Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria essuie échec sur échec pour la succession de Bouna Sarr...

Publié le 2 janvier 2021 à 21h30 par A.C.

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, n’arrive pas à trouver un nouveau latéral droit.

Le plan de Pablo Longoria est tombé à l’eau. Cet été, le head of football de l’Olympique de Marseille comptait sur Joakim Maehle, afin de pallier le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Pourtant, le Danois n’est pas arrivé et s’est d’ailleurs montré particulièrement agacé par le comportement de son club Genk, qui n’aurait pas facilité son départ à l’OM. Finalement, on ne devrait pas le voir à Marseille de sitôt ! Maehle s’est en effet tout récemment engagé en faveur de l’Atalanta...

Après Maehle, Longoria a raté Reynolds