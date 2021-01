Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barça, Juve, OL... De moins en moins de doutes pour Depay !

Publié le 2 janvier 2021 à 17h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay fait énormément parler de lui en ce moment. Plusieurs clubs étrangers garderaient un œil sur lui, notamment le FC Barcelone et la Juventus.

Capitaine de l’Olympique Lyonnais ainsi que grande star de l’effectif, Memphis Depay n’est plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat. Son avenir fait couler beaucoup d’encre et cet été déjà Depay aurait pu quitter l’OL. Dès son arrivée, Ronald Koeman a en effet réclamé l’arrivée de son compatriote au FC Barcelone. En échec, il a rapidement remis ce dossier au mercato hivernal... mais les choses ne semblent pas évoluer en sa faveur. Mundo Deportivo a en effet annoncé que le Néerlandais n’était pas du tout une piste viable pour cet hiver, puisque le Barça n’aurait tout simplement pas d’argent. « Nous avons perdu 300M€, on n’a pas d’argent ! » aurait confié une source interne, au média catalan. De l’autre côté, Depay ne semble pas vraiment prêt à lâcher l’OL en plein milieu de la saison. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que l’attaquant souhaiterait aller au bout de son contrat avec l’OL et aurait donc fermé la porte à un possible départ. Du côté du club on pourrait essayer de le vendre pour tirer un minimum d’argent, mais Le Parisien a récemment expliqué que la blessure de Moussa Dembélé aurait poussé l’OL à revoir sa position.

Après le Barça, la Juve lâche Depay

Que reste-t-il donc à Memphis Depay ? Rien de moins que la Juventus ! Plusieurs médias en Italie comme Il Corriere di Torino expliquent que le capitaine de l’Olympique Lyonnais pourrait être le gros coup des Bianconeri cet hiver. La Juve serait en effet à la recherche d’un attaquant capable de jouer les doublures de Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata ou encore Paulo Dybala. Mais Tuttosport vient totalement remettre en cause cette piste. D’après les informations du quotidien turinois, Depay serait un profil apprécié par la Juve, mais pas pour ce mercato hivernal. Du côté du joueur on n’aurait en effet pas envie de quitter l’OL et une place de titulaire indiscutable, pour s’asseoir sur le banc à Turin. Au sein de la Juventus on estimerait également que Depay et beaucoup trop cher pour le moment et on aurait donc décidé de se tourner vers des pistes plus simples, comme Graziano Pellé ou Leonardo Pavoletti.

Aulas lance l’opération séduction