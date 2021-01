Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un premier message fort après son arrivée !

Publié le 2 janvier 2021 à 16h45 par B.C.

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas caché sa joie de retrouver le club de la capitale, après un premier passage en tant que joueur entre 2001 et 2003.

C’est enfin officiel, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG. L’Argentin a été choisi par la direction parisienne pour succéder à Thomas Tuchel, démis de ses fonctions le 23 décembre dernier après la victoire contre Strasbourg (4-0). Un choix qui ravit déjà les supporters du PSG, très attaché à l’Argentin après son premier passage dans la capitale, en tant que joueur, entre 2001 et 2003. Pour sa première déclaration comme entraîneur parisien, Mauricio Pochettino n’a d’ailleurs pas caché sa joie de retrouver le club de la capitale, avec lequel il a de grosses ambitions.

« Ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur »