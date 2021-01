Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Tuchel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 2 janvier 2021 à 15h45 par H.K.

Officiellement remercié par le PSG, Thomas Tuchel va désormais devoir rebondir, alors que plusieurs pistes semblent d’ores et déjà se dessiner pour son avenir. Et son adjoint a tenu à faire le point.

C’est désormais officiellement fini entre le PSG et Thomas Tuchel. Alors que son départ semblait plus proche que jamais, l’Allemand a été remercié par le club de la capitale le 29 décembre dernier. Désormais libre de s’engager pour le club de son choix, Tuchel évaluerait toutes les possibilités, alors qu’Arsenal, Chelsea ou encore le FC Barcelone étaient annoncés comme des destinations probables. Et l’adjoint de Thomas Tuchel a tenu à faire le point concernant l’avenir de l’ancien coach du Borussia Dortmund…

« Les derniers jours n’ont pas été consacrés à la planification de l’avenir »