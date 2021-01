Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il regretter le projet de Boudjellal et Ajroudi ?

Publié le 2 janvier 2021 à 23h30 par T.M.

Cet été, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi se sont déclarés intéressés par le rachat de l’OM. Un désir qui se heurte toutefois à la volonté de Frank McCourt de ne pas vendre. Pourtant, le projet exposé était incroyable.

Depuis 2016, Frank McCourt est à la tête de l’OM. Après avoir racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus, l’Américain avait affiché de grandes ambitions, promettant d’investir près de 200M€ pour des recrues. C’est ce qu’il a fait, mais les résultats sont loin d’être à la hauteur. Aujourd’hui, les bilans ne sont pas satisfaisants pour l’OM version McCourt, de quoi susciter la colère des fans phocéens. Sur la Canebière, ils sont nombreuses à réclamer le départ de l’ancien patron des Dodgers et une vente du club. Un désir qui s’est renforcé depuis l’été et l’apparition du projet pharaonique de Mohamed Ayachi Ajroudi, porté par Mourad Boudjellal.

Un projet XXL !