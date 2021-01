Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane veut frapper un grand coup avec Salah !

Publié le 2 janvier 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Mohamed Salah a laissé entendre dernièrement qu’il se verrait bien rejoindre la Liga à l'avenir, le Real Madrid serait disposé à exaucer le souhait de l’international égyptien l’été prochain.

« Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club », déclarait Mohamed Salah au cours d’un entretien accordé à AS le 19 décembre dernier. Les propos du joueur de Liverpool âgé de 28 ans ont fait l’effet d’une bombe en Espagne, tant celui-ci ouvre clairement la porte à un possible départ des Reds pour rallier l’un des deux géants espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Et à en croire les derniers échos parus dans la presse, les Merengue pourrait justement passer à l’action prochainement dans le dossier Mohamed Salah.

Mohamed Salah, la priorité du Real Madrid pour l’été 2021 ?