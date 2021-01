Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola voudrait tenter un coup improbable avec… Hazard !

Publié le 2 janvier 2021 à 19h00 par D.M.

Pep Guardiola voudrait attirer Eden Hazard, en difficulté au Real Madrid. Mais malgré les nombreuses blessures du joueur belge, le club espagnol ne compte pas le laisser filer... pour l'instant.

Recruté contre un chèque de 115M€ en 2018, Eden Hazard ne parvient pas à s’imposer au Real Madrid notamment en raison de nombreuses blessures. Positif au Covid-19 durant le mois de novembre, l’international belge a été touché à la cuisse le 28 novembre dernier et est depuis éloigné des terrains. Un nouveau coup dur pour Hazard, mais aussi pour Zinédine Zidane qui garde néanmoins confiance en lui. « 2021, l’année d’Hazard ? C'est que j'espère. Il est venu pour montrer quel joueur il est, on lui fait confiance. Il a eu des moments difficiles mais petit à petit on va le voir avec nous » a déclaré ce vendredi l’entraîneur français. Mais à en croire la presse espagnole, le Real Madrid pourrait prendre la décision de le transférer à la fin de la saison.

Guardiola serait tombé sous le charme d'Hazard