Mercato - PSG : Cette déclaration de Zidane qui pourrait tout changer pour Mbappé...

Publié le 2 janvier 2021 à 12h45 par H.K.

Du côté du Real Madrid, on rêve encore et toujours d'attirer Kylian Mbappé. Alors que cela pourrait arriver l'été prochain, tout pourrait être relancé à cause de... Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé fait encore durer le suspens du côté du PSG. Alors que son contrat expire en 2022, l’international français n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale, et un départ semble plus que jamais probable cet été. Le Real Madrid de Zinedine Zidane serait toujours sur le coup, alors que Liverpool serait aussi bien positionné dans ce dossier. Cependant, les récentes déclarations de Zinedine Zidane pourraient bien tout changer dans la tête de Kylian Mbappé…

« Benzema, le meilleur attaquant français de tous les temps »