Mercato - PSG : Projet, objectifs… Mauricio Pochettino annonce la couleur pour son retour !

Publié le 2 janvier 2021 à 20h30 par B.C.

Nommé à la tête du PSG ce samedi, Mauricio Pochettino a évoqué son retour et affiché ses objectifs avec sa nouvelle équipe au cours d’un entretien publié sur le site du club parisien.

Sans surprise, Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur du PSG ce samedi. L’Argentin succède donc à Thomas Tuchel, démis de ses fonctions le 23 décembre dernier après la victoire contre Strasbourg. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’ex-coach de Tottenham s’est engagé pour deux saisons et demie en faveur du PSG, dont une en option, pour le plus grand plaisir de Nasser Al-Khelaïfi, convaincu que l’ancien défenseur est l’homme qu’il faut pour prendre les rênes du club de la capitale : « Nous sommes très heureux de confier la direction de notre équipe professionnelle à Mauricio Pochettino. Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, car le Club est toujours resté sa maison. Le retour de Mauricio Pochettino s’inscrit parfaitement avec nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club qui, je suis sûr, ne manquera pas de ravir nos supporters. Avec cette nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’engage à poursuivre son fort développement dans les années futures », a indiqué le président parisien ce samedi.

« Le projet est incroyable, pouvoir être impliqué au PSG, c'est quelque chose de grand »

Dans un entretien accordé aux médias du PSG, Mauricio Pochettino a également affiché sa joie de revenir dans la capitale, après un premier passage en tant que joueur entre 2001 et 2003 : « Je suis très heureux d'être ici. C'est une opportunité formidable, le projet est incroyable, pouvoir être impliqué au Paris Saint-Germain au quotidien, c'est quelque chose de grand , a-t-il confié, avant d’envoyer un message aux supporters, ravis de revoir le natif de Murphy du côté du Parc des Princes. Je suis impatient de reconstruire cette relation que j'ai déjà avec les supporters. J'ai toujours eu de bons rapports avec eux après mon passage ici en tant que joueur. Paris est un des plus grands clubs du monde, et dans un club comme celui-là, seule la victoire ne compte pas. Il faut gagner bien sûr, mais avec la manière. J'ai de très grands souvenirs de mes années ici, ces soirs de match au Parc des Princes, devant les supporters... Je suis impatient de les retrouver et de pouvoir les accueillir au stade de nouveau. »

« Les joueurs doivent mériter de porter ce maillot »