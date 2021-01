Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi réagit à l’arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 2 janvier 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG a officialisé ce samedi l’arrivée de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché sa fierté d’avoir confié les rênes de son équipe au technicien argentin.

L’annonce tardait à arriver, mais elle enfin là : Mauricio Pochettino est officiellement le nouvel entraîneur du PSG ! L’ancien coach de Tottenham a paraphé un contrat le liant au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022, avec une année en option. Succédant à Thomas Tuchel, l’ancien joueur passé par l’écurie parisienne entre 2001 et 2003 aura la lourde tâche d’insuffler un vent de fraicheur au PSG, et ce tout particulièrement dans le jeu proposé par Neymar, Kylian Mbappé et consorts. Mais avant cela, tandis que Mauricio Pochettino rencontrera son groupe ce dimanche lors de la reprise de l’entraînement, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie de voir revenir un ancien joueur du PSG au poste d’entraîneur.

« Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain »