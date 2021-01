Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est déjà validé par une légende du club !

Publié le 2 janvier 2021 à 17h25 par B.C. mis à jour le 2 janvier 2021 à 18h27

Interrogé ce samedi sur la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Luis Fernandez estime que le club de la capitale a fait le bon choix.