Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas met une énorme pression sur son avenir !

Publié le 3 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, André Villas-Boas assure qu'il attend que l'OM se positionne avant de trancher pour son avenir.

L'avenir d'André Villas-Boas est le dossier brûlant du côté de l'Olympique de Marseille puisque le contrat du technicien portugais prend fin en juin prochain. Une situation qui pousse la direction du club phocéen à se positionner. « Je souhaite qu’André poursuive son aventure à l’OM », confiait ainsi Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de L'Equipe tandis que pour La Provence , Pablo Longoria assurait qu'André Villas-Boas est « la personne parfaite pour continuer notre projet, c'est le bon coach pour le futur du club. On a commencé à parler, j'ai discuté avec ses agents, je suis allé au Portugal, ils sont venus ici. L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire. Dans ma tête, la priorité est de voir comment on peut continuer ensemble ». De son côté, l'ancien entraîneur du FC Porto attend un signe de sa direction.

«Quand le club présentera une proposition, je déciderai»