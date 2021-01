Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier gros départ déjà programmé l’été prochain ?

Publié le 3 janvier 2021 à 1h00 par B.C.

Alors que l’OM a la possibilité de conserver Michaël Cuisance à l’issue de la saison grâce à une option d’achat fixée à 18M€, l’agent Yvan Le Mée affiche de gros doutes sur la capacité du club phocéen à débourser cette somme l’été prochain.

Alors que ses finances étaient déjà dans le rouge, l’OM n’a pas vu sa situation s’améliorer avec la crise du covid-19 qui a bouleversé le monde du football. Malgré tout, le club phocéen est parvenu à se montrer plus actif que prévu lors du dernier mercato estival avec le recrutement de Luis Henrique, les arrivées libres de Yūto Nagatomo et Pape Gueye, et les prêts de Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance. Ce dernier monte d’ailleurs en puissance depuis quelques semaines, de quoi ravir André Villas-Boas. S’ils sont satisfaits, les dirigeants de l’OM pourront conserver le milieu du Bayern Munich à l’issue de la saison grâce à une option d’achat incluse dans le contrat du Français fixée à 18M€, mais aux yeux de l’agent Yvan Le Mée, l’OM pourrait être dans l’incapacité de la lever.

« Cuisance ? Pour moi le club n’a pas les moyens aujourd’hui »