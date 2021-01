Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a toujours une carte à jouer avec Pogba !

Publié le 3 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que Paul Pogba souhaiterait quitter Manchester United comme l’a signifié son agent Mino Raiola dernièrement, le Real Madrid conserverait les faveurs de l’international français.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato », lâchait Mino Raiola à l’occasion d’un entretien accordé à Tuttosport le 7 décembre. Par ces mots, l’agent de Paul Pogba a tout simplement mis son client sur le marché, et ce en dépit du fait que son contrat actuel court jusqu’au 30 juin 2022. De quoi mettre en alerte plusieurs écuries européennes parmi lesquelles la Juventus, le Real Madrid ou encore le PSG, toutes annoncées sur les traces du milieu français de 27 ans. Toutefois, ces dernières risquent de devoir attendre la prochaine fenêtre estivale des transferts…

Paul Pogba ne quittera pas Manchester United cet hiver