Mercato - PSG : Une grosse erreur de Zidane avec Kylian Mbappé ?

Publié le 3 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

L’été prochain, le Real Madrid devrait tout faire pour recruter Kylian Mbappé. Toutefois, Zinedine Zidane pourrait bien avoir fait un faux pas avec l’attaquant du PSG.

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid suit Kylian Mbappé à la trace. Intéressée de longue date, la Casa Blanca avait notamment été devancée par le PSG en 2017. Mais chez les Merengue, on a jamais oublié le champion du monde qui est aujourd’hui l’objectif numéro 1 pour la saison prochaine. L’assaut programmé pour l’été prochain, le Real Madrid voudrait profiter du fait que Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat pour forcer la main au PSG. Pour cela, le club espagnol peut également compter sur la présence de Zinedine Zidane pour peser dans la balance même si une erreur de Zizou pourrait tout relancer…

Mbappé contrarié ?