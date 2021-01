Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce claire sur un retour de Neymar au Barça !

Publié le 3 janvier 2021 à 9h45 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Emil Rousaud s’est prononcé sur un possible retour de Neymar en Catalogne.

La campagne électorale bat son plein au FC Barcelone. Les candidats présentent tour à tour leur projet avec l’espoir d’être élu à la tête du club catalan à l’issue des élections présidentielles, prévues le 24 janvier prochain. Ils doivent notamment se prononcer sur plusieurs dossiers sensibles à l’instar de l’avenir de Lionel Messi ou encore d’un possible retour de Neymar. Recruté par le PSG en 2017 contre un chèque de 222M€, l’attaquant brésilien se plait à Paris comme le 10 Sport vous l’a indiqué. Mais plusieurs candidats espèrent enregistrer le retour de Neymar, sous contrat jusqu’en 2022 avec le club français et qui n’a toujours pas prolonger son bail.

« Si Neymar va venir ? S’il retire les poursuites intentées auprès du club »