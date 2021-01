Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo va-t-il prolonger ses stars ?

Publié le 3 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG cherche à prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé, la direction parisienne n’est pas encore parvenue à ses fins. Mais selon vous, les deux stars vont-elles renouveler leur bail ? C’est notre sondage du jour !

Au début du mois de décembre, Nasser Al-Khelaïfi s’était montré optimiste concernant les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », avait assuré le président du PSG au micro de RMC Sport . Ce soir-là, après la victoire contre Basaksehir (5-1), Neymar avait justement affiché le souhait de rester dans la capitale : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l’avenir. » Ainsi, ça discute pour l’avenir des deux stars du PSG, mais le doute reste permis.

Une issue heureuse dans les dossiers Neymar et Mbappé ?