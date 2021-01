Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 3 janvier 2021 à 17h45 par H.K.

Devenu indésirable à l’Atalanta Bergame, Alejandro « Papu » Gomez souhaiterait quitter le club lombard afin de trouver un nouveau point de chute. Le PSG serait notamment intéressé, alors que Di Maria aurait soumis l’idée à son directeur sportif, Leonardo. Seulement, ce dossier pourrait grandement se compliquer…

L’avenir de Papu Gomez reste encore flou du côté de l’Atalanta Bergame. L’international argentin s’est retrouvé mis au placard par son entraîneur après une altercation entre les deux hommes, il y a quelques semaines. Angel Di Maria, coéquipier d’Alejandro Gomez en sélection, aurait proposé le coup au PSG et à Leonardo, flairant la bonne affaire. Cependant, ce dossier pourrait grandement se compliquer, alors que les solutions pour son avenir se réduiraient grandement…

L’Italie ou la MLS pour Papu Gomez ?