Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse claire pour cette star de Serie A !

Publié le 31 décembre 2020 à 13h00 par A.C.

Antonio Percassi, président de l’Atalanta, a tapé du poing sur la table concernant le dossier Alejandro Gomez. En froid en son entraineur, le joueur argentin est notamment lié au PSG...

Cet hiver pourrait marquer la fin de l’histoire d’amour entre Alejandro Gomez et l’Atalanta. Idole des supporters et capitaine de la Dea , El Papu voudrait claquer la porte après les problèmes rencontrés avec Gian Piero Gasperini. La presse italienne a ainsi annoncé que le Paris Saint-Germain serait sur le coup, puisque Angel Di Maria aurait glissé son nom à Leonardo. L’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG n’a fait qu’alimenter les spéculations, même si la concurrence de l’Inter pourrait être dure à battre.

« Gomez ? Le sujet est clos. Point »