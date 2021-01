Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle piste offensive de Villas-Boas est très courtisée !

Publié le 3 janvier 2021 à 14h30 par H.K.

Libre à la fin de la saison du côté du Napoli, Arkadiusz Milik semble très courtisé sur le marché des transferts, et la concurrence s’annonce rude pour l’OM, qui souhaiterait toujours recruter l’attaquant tant espéré par André Villas-Boas…

L’OM pourrait encore éprouver beaucoup de difficultés dans son dossier prioritaire. Depuis le début du précédent mercato estival, André Villas-Boas réclame haut et fort un nouvel attaquant afin de venir concurrencer Dario Benedetto. Une piste semble se dégager en ce début de mercato hivernal, avec le profil d’Arkadiusz Milik, qui serait très apprécié par les dirigeants phocéens. Cependant, les marseillais ne seraient pas les seuls sur le coup, et la concurrence s’annonce rude…

L’Atlético présent aussi, pas de clubs italiens…

Comme révélé par Il Mattino , plusieurs clubs italiens, qui étaient initialement dans la course, se seraient retirés du dossier. Ce serait notamment le cas de la Fiorentina, toujours à la recherche d’un attaquant depuis plusieurs mois. Ainsi, aucun club italien ne serait dans la course pour cet hiver, ce qui laisserait le champ libre à l’Atéltico Madrid et à l’OM pour négocier avec l’international polonais. D’après le Corriere del Mezzogiorno , l’attaquant aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec les Colchoneros , sur la base d’un salaire de 4M€ nets par saison. Mais tout ne serait pas joué d’avance dans ce dossier…

… mais la Juve et l’Inter seraient en embuscade pour cet été