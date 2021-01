Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle Eyraud pour son avenir !

Publié le 1 janvier 2021 à 16h00 par B.C.

Sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, André Villas-Boas s’est prononcé sur son avenir dans un entretien accordé à la presse portugaise.

Proche de claquer la porte en mai dernier après le départ précipité d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l’OM, en étant notamment convaincu par ses joueurs. Cependant, le Portugais n’a pas prolongé son bail pour autant, et sera donc libre à l’issue de la saison. L’avenir d’AVB s’inscrit donc en pointillé, d’autant qu’il ne fait plus l’unanimité dans la cité phocéenne après la campagne européenne catastrophique de l’Olympique de Marseille. Interrogé par O Jogo sur sa situation, André Villas-Boas ne s’est pas montré inquiet.

« Quand le club présentera une proposition, je déciderai »