Mercato - Real Madrid : Le retour de Karim Benzema à l’OL se précise !

Publié le 1 janvier 2021 à 14h30 par Bernard Colas

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema reste très attaché à l’Olympique Lyonnais, son club formateur. Un retour de l’attaquant français dans le Rhône est d’ailleurs régulièrement évoqué, et il y a des raisons d’y croire…

Si le Real Madrid se montre parfois en difficulté ces derniers mois, Zinedine Zidane peut toujours compter sur un joueur pour lui permettre de souffler pour son avenir : Karim Benzema. L’attaquant de 33 ans a inscrit 12 buts en 19 apparitions cette saison et apparaît plus que jamais comme l’un des cadres de la Casa Blanca. Mais après plus de 12 ans dans la capitale espagnole, Karim Benzema arrive à la fin de son aventure chez les Merengue . Le Français est sous contrat jusqu’en juin 2022, et Florentino Pérez prépare déjà la suite en ciblant notamment Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Lautaro Martinez (Inter) pour renforcer le secteur offensif prochainement. Le président madrilène n’a d’ailleurs pas l’habitude de prolonger les contrats de ses trentenaires, tout indique alors que Karim Benzema partira à l’issue de son bail, et sa prochaine destination fait peu de doute.

« Je reviendrai à Lyon »

Formé à l’OL, Karim Benzema pourrait boucler la boucle en terminant sa carrière dans le Rhône. En mai dernier, le quotidien espagnol AS annonçait en effet que le buteur tricolore envisageait sérieusement de revenir à l’Olympique Lyonnais lorsque son contrat avec le Real Madrid arrivera à son terme. Le protégé de Zinedine Zidane n’a jamais caché son attachement pour son club formateur et avait clairement ouvert la porte à un retour au début de l’année, au micro d’ OL TV : « On me le répète souvent parce que je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Si aujourd'hui je suis là, c'est aussi grâce à l'OL. Dans l'immédiat, non parce que je suis dans le meilleur club du monde et j'ai encore beaucoup à faire mais après je ne sais pas. Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas. Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon, c'est sûr, que ce soit dans le football ou non. » Un retour au bercail que beaucoup attendent du côté du Groupama Stadium…

Aulas et Juninho attendent déjà Benzema