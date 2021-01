Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 3 janvier 2021 à 14h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, l'OM s'intéresse à Timothy Fosu-Mensah dont le contrat à Manchester United prend fin en juin prochain. Toutefois, le club phocéen serait mal engagé dans ce dossier.

L'une des priorités de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines sera de dénicher un nouveau latéral droit. Et pour cause, le départ de Bouna Sarr n'a jamais été compensé et alors que Joakim Maelhe semblait être la piste prioritaire de l'OM, le latéral de Genk s'est finalement engagé avec l'Atalanta. Un coup dur pour le club phocéen qui a activé une autre piste, à savoir celle menant à Timothy Fosu-Mensah dont le contrat à Manchester United prend fin en juin prochain. Et alors qu'il joue peu cette saison, l'international néerlandais aurait d'ailleurs refusé une première offre de prolongation chez le Red Devils.

Fosu-Mensah veut prolonger à Manchester United