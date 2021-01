Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Pochettino déjà dans l'impasse !

Publié le 4 janvier 2021 à 0h45 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée à l'Inter Milan, Christian Eriksen est sur le départ. Mais l'international danois est dans une situation délicate...

Quel avenir pour Christian Eriksen ? Recruté par l'Inter Milan il y a un an, l'international danois n'a jamais réussi à s'imposer sous les ordres d'Antonio Conte, au point d'être déjà sur le départ. Et alors que son nom circule avec insistance du côté du PSG, la rumeur s'est intensifiée avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Et pour cause, le technicien argentin a eu sous ses ordres le meneur de jeu à Tottenham et verrait d'un bon œil une nouvelle collaboration avec Christian Eriksen. Seul problème, l'Inter Milan n'acceptera qu'un transfert sec ou un échange avec Leandro Paredes. Et Mauricio Pochettino apprécie également le milieu de terrain argentin ce qui compromet la transaction.

La situation d'Eriksen complétement bloquée ?