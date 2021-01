Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack brésilien !

Publié le 3 janvier 2021 à 23h15 par D.M.

Le PSG suivrait avec attention les prestations de Brenner. Le joueur de Sao Paulo serait courtisé par plusieurs clubs européens et devrait quitter le Brésil en 2021.

Après Marquinhos, Neymar et Rafinha, le PSG pourrait accueillir un nouveau joueur brésilien dans son effectif. Selon plusieurs médias, le club parisien serait intéressé par le jeune avant-centre de Sao Paulo, Brenner. Leonardo aurait même entamé des contacts avec la formation brésilienne pour évoquer un transfert de l’attaquant de 20 ans. Sous contrat jusqu’en 2022, Brenner devrait faire le grand saut vers l'Europe cette année et le PSG apparait comme une destination probable. Mais la concurrence est forte dans ce dossier.

Brenner transféré lors du prochain mercato estival ?