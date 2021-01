Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce coup de gueule pour le chouchou de Di Maria !

Publié le 3 janvier 2021 à 21h15 par A.C.

Umberto Marino, directeur général de l’Atlanta, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Alejandro Gomez.

La situation d'Alejandro Gomez s’est rapidement dégradée à la fin de l’année 2020. Capitaine et véritable pilier de l’Atalanta, le numéro 10 aurait connu un accrochage avec son entraineur Gian Piero Gasperini et depuis, les deux hommes ont coupé les ponts. D’ailleurs, Gomez n’a même pas été convoqué pour le match contre Sassuolo de ce dimanche (5-0) et s’entrainerait même à des horaires différents que ceux de l’équipe première. Sa situation aurait notamment alerté le Paris Saint-Germain, mais également des clubs de Serie A comme l’Inter, ou encore certaines franchises de MLS.

Le dossier Gomez agace l’Atalanta