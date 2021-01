Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau signal envoyé pour ce coup proposé par Di Maria...

Publié le 2 janvier 2021 à 22h45 par A.C.

Gian Piero Gasperini, coach de l’Atalanta, a été questionné sur l’avenir de Papu Gomez. Capitaine du club lombard, l’argentin est poussé vers la sortie et serait notamment suivi par le PSG.

La colonie argentine du Paris Saint-Germain pourrait s’agrandir encore plus, après l’arrivée de Mauricio Pochettino. La presse italienne annonce en effet que le PSG serait sur les traces d’Alejandro Gomez. Capitaine de l’Atalanta et adulé par les supporters, le numéro 10 est en froid avec son entraineur Gian Piero Gasperini. Les deux hommes en seraient même venus aux mains selon certains médias transalpins et un départ de Gomez serait ainsi inévitable. Le PSG ne serait pas le seul club sur le coup, puisque l’Inter, ou encore le Napoli ou l’AS Roma, auraient coché cette piste.

« La présence de Gomez n’est pas encombrante »