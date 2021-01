Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Thauvin totalement relancé ?

Publié le 3 janvier 2021 à 20h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin éveille de plus en plus de convoitises.

Depuis le 1er janvier dernier, Florian Thauvin peut librement négocier avec le club de son choix. Son contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en effet dans seulement quelques mois et pour l’instant, une prolongation semble improbable. D’ailleurs, Pablo Longoria ne s’est pas montré rassurant, lorsqu'il a été interrogé sur le sujet. Ainsi, un départ semble se dessiner pour Thauvin et nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, que le Milan AC l’apprécie tout particulièrement. La presse italienne a également évoqué l’intérêt du Napoli et La Gazzetta dello Sport a même parlé d’un possible échange avec Arkadiusz Milik du Napoli, qui ne serait autre que la nouvelle grosse piste de l’OM.

L’Atalanta n’a pas oublié Thauvin !