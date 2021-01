Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait déjà à quoi s'attendre pour cet hiver !

Publié le 3 janvier 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, Pablo Longoria a déjà plusieurs pistes et des tendances claires se dessinent concernant le recrutement de l'OM.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille tentera de se renforcer malgré des moyens limités. Dans cette optique, deux postes sont à renforcer en priorité. Ainsi, André Villas-Boas souhaite attirer un latéral droit afin de compenser le départ de Bouna Sarr, qui a rejoint le Bayern Munich, et un attaquant pour concurrencer Dario Benedetto. Des ambitions importantes qui pousse Pablo Longoria à s'activer pour trouver des solutions. D'ailleurs, dans les colonnes de La Provence , le dirigeant espagnol reconnaissait qu'il faudrait « inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions . » Mais cela ne l'effraie pas puisque plusieurs pistes ont déjà été activées avec plus ou moins d'optimisme pour l'OM.

Fosu-Mensah et Laborde s'éloigne

C'est ainsi que Sky Sports révélait ces derniers jours l'intérêt de l'OM pour Timothy Fosu-Mensah, latéral droit de Manchester United dont le contrat prend fin en juin prochain. Et alors qu'il a refusé une proposition pour prolongé son contrat avec les Red Devils , le Néerlandais attendrait toutefois une meilleure offre du club du nord de l'Angleterre selon Manchester Evening News . Par conséquent, l'OM semble en retrait dans ce dossier d'autant plus que l'AS Monaco, le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen sont également à l'affût. La concurrence handicape le club phocéen dans un autre dossier. En effet, intéressés par Gaëtan Laborde, les Marseillais doivent se mesurer à West Ham, Wolverhampton ou encore les Allemands de l’Eintracht Francfort et du Bayer Leverkusen, ainsi que l'OL. Par conséquent, Montpellier est gourmand et réclame près de 15M€ pour son attaquant qui souhaite de toute façon terminer la saison avec le MHSC. « Le vœu premier de Gaëtan est de rester jusqu’à la fin de saison. C’est le plan de carrière qu’on s’était fixé avec le président Laurent Nicollin. Il n’y a pas de velléité de départ cet hiver », assurait ainsi son agent Christophe Hutteau au micro d' Europe 1 .

L'OM en pole pour Milik !