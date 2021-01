Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Son arrivée, sa relation avec Kita… Domenech lâche ses vérités !

Publié le 3 janvier 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Récemment nommé au poste d'entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech est revenu sur son arrivée chez les Canaris, mais aussi sur sa relation avec le président Waldemar Kita.

Le FC Nantes tente un coup de poker. Pour remplacer Christian Gourcuff, limogé en décembre dernier, Waldemar Kita a décidé d’accorder sa confiance à Raymond Domenech. Un choix qui a suscité énormément de réactions et pour cause. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France âgé aujourd’hui de 68 ans, est resté éloigné des terrains depuis près de dix ans et le fiasco de Knysna en 2010. Mais alors que son nom a été évoqué pour reprendre l’équipe nationale de Serbie, Raymond Domenech a décidé de reprendre du service en France et plus précisément au FC Nantes. Après avoir été présenté à la presse ce vendredi, l’ancien coach de l’OL est revenu plus longuement sur son arrivée en Loire-Atlantique lors d’un entretien accordé à Téléfoot.

« J’ai dit oui parce que j’avais envie de reprendre le terrain »

Raymond Domenech est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le FC Nantes. « Je suis venu dans ce club parce que c’était un vrai coup de cœur. C’est une décision que j’ai prise alors que j’étais en vacances. Je n’ai pas pris de vêtements, rien, ça s'est fait comme ça, d’un coup, sur un coup de tête, une discussion. J’ai dit oui parce que j’avais envie de reprendre le terrain, de m’y retrouver depuis un moment déjà. Il y a toujours des gens qui auront quelque chose à dire, j’ai rarement vu un entraîneur faire l'unanimité quelque part. Ce sont les résultats qui feront la différence. Les joueurs ont envie de travailler, tout le monde a le sourire, c’est l’essentiel » a-t-il déclaré. Le technicien a par la suite précisé qu’il n’avait pas perdu l’envie d’entraîner, et ce malgré les évènements survenus en Afrique du Sud avec l’Equipe de France : « L’envie d'entraîner a été plus forte que tout. Annoncer officiellement que je ne pouvais plus entraîner, je n’ai jamais pu le faire. Parce qu’au fond de moi, j’avais toujours eu cette envie d’être sur un terrain. Je n’ai pas réfléchi à tout ce qu’il y a autour, parce que si on se met à réfléchir à tout ce qu’il y a autour, plus personne n’entraîne. Des difficultés, il y en a partout. »

« Avec Kita je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas »