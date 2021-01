Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait boucler un renfort inattendu !

Publié le 3 janvier 2021 à 15h00 par H.K.

Parti du Real Madrid l’été dernier pour s’engager en faveur du Celta Vigo, le jeune Miguel Baeza prend peu à peu du temps de jeu et exploite son potentiel. Et Zinedine Zidane pourrait bien décider de le faire revenir…

Miguel Baeza faisait partie des belles promesses du centre de formation du Real Madrid. Coaché par Raul la saison dernière avec la Castilla, le jeune espagnol avait remporté la Youth League, et figurait comme l’un des meilleurs jeunes joueurs de l’effectif. Recruté par le Celta Vigo l’été dernier, il grapille peu à peu du temps de jeu, et a enchaîné 7 rencontres en tant que titulaire ou remplaçant dans l’équipe galicienne. Et son avenir pourrait finalement se réécrire au Real Madrid…

Une clause de rachat prioritaire pour le Real ?