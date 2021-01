Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une énorme opportunité dans le dossier Milik !

Publié le 3 janvier 2021 à 15h15 par A.M.

En quête d'un renfort offensif au poste d'avant-centre, l'OM s'intéresse à Arkadiusz Milik et l'Atlético de Madrid laisserait le champ libre au club phocéen pour l'attaquant polonais.

Durant le mois de janvier, l'objectif prioritaire de l'Olympique de Marseille sera de recruter un avant-centre. Et pour cause, Dario Benedetto est la seule option crédible aux yeux d'André Villas-Boas qui reconnaissait récemment sa déception concernant le profil de Luis Henrique qui ne peut pas évoluer à la pointe de l'attaque. Dans cette optique, l'OM aurait un budget compris entre 8 et 10M€ pour recruter son numéro 9. Et deux noms seraient particulièrement appréciés par la direction du club phocéen : Gaëtan Laborde (Montpellier) et Arkadiusz Milik (Naples).

L'OM en pole pour Milik ?