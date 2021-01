Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a flairé un gros coup…

Publié le 3 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête d’un nouvel attaquant pour venir concurrencer Dario Benedetto, l’OM aurait désormais des vues sur Gaëtan Laborde.

André Villas-Boas l’avait annoncé dès le début du mois de décembre, l’OM va chercher à se renforcer au poste de buteur durant le mercato de janvier : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». Pablo Longoria aurait donc activé plusieurs profils à cet effet (Arkadiusz Milik, Boulaye Dia…), et le directeur sportif de l’OM pourrait finalement se tourner vers un profil de Ligue 1.

L’OM songe à Laborde

Comme l’a annoncé La Provence samedi, l’OM envisagerait désormais de recruter Gaëtan Laborde, auteur d’une première partie de saison très convaincante avec Montpellier (6 buts et 5 passes décisives en Ligue 1). Pablo Longoria a donc senti la bonne affaire avec l’ancien Bordelais, mais gros bémol, Montpellier en réclamerait pas moins de 15M€. Et l’OM pourrait donc finalement avoir du mal à recruter Laborde.