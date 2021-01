Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est déjà prévenu pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 2 janvier 2021 à 18h30 par B.C.

Auteur d’un excellent début de saison avec Montpellier, Gaëtan Laborde figurerait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, à la recherche d’un attaquant pour suppléer Dario Benedetto. Cependant, il sera très difficile pour Pablo Longoria de boucler ce dossier. Explications.

Le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes officiellement en France, et certains clubs espèrent s’y montrer actifs pour se renforcer. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, malgré ses problèmes financiers. Interrogé en conférence de presse avant la trêve hivernale, André Villas-Boas a d’ailleurs clairement affiché sa priorité pour le mois de janvier : « On n'est pas prêts pour agir début janvier. Mais je m'attends à ce que ça bouge la dernière semaine. On est toujours à la recherche de cet attaquant de référence qui peut nous apporter beaucoup. » L’entraîneur portugais n’avait pas hésité à remettre en question quelques semaines auparavant le recrutement de Luis Henrique, qui n’est pas un avant-centre de formation. Un renfort offensif est donc clairement le bienvenu dans la cité phocéenne, et d’après les informations de La Provence , c’est en Ligue 1 que l’OM pourrait trouver son bonheur.

Entre le prix et la concurrence, Laborde est encore loin de l’OM

En effet, le quotidien régional annonce ce samedi que Pablo Longoria aurait pris des renseignements sur Gaëtan Laborde, attaquant de Montpellier. Le joueur de 26 ans est l’un des éléments forts de Michel Der Zakarian cette saison, avec 6 buts et 5 passes décisives au compteur en 17 apparitions. Selon La Provence , Laborde disposerait d’ailleurs d’un bon de sortie pour cet hiver, mais c’est bien là l’unique bonne nouvelle de ce dossier pour l’OM. En effet, Montpellier attendrait au moins 15M€ pour son attaquant, un montant qui pourrait rapidement refroidir Pablo Longoria, d’autant que la concurrence pourrait encore faire gonfler le prix. La Provence ajoute en effet que West Ham suit le joueur depuis un certain temps, tout comme Wolverhampton ou encore les Allemands de l’Eintracht Francfort et du Bayer Leverkusen. En France aussi, Gaëtan Laborde aurait la cote puisque l’OL serait sur le coup par l’intermédiaire de Rudi Garcia qui le tient en haute estime, mais qui attendrait au préalable des départs avant de passer à la vitesse supérieure.

« Le vœu premier de Gaëtan est de rester jusqu’à la fin de saison », affirme son agent