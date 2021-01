Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo berné pour ce coup proposé par Di Maria ?

Publié le 3 janvier 2021 à 1h45 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’Atalanta, Alejandro Gomez intéresserait plusieurs clubs en Europe, dont le PSG.

Grand acteur des superbes prestations de l’Atalanta ces dernières années, Alejandro Gomez semble arrivé à un tournant de sa carrière. Les relations avec Gian Piero Gasperini seraient plus mauvaises que jamais et, à en croire les médias italiens, il quittera Bergame cet hiver. Plusieurs équipes se seraient déjà positionnées. C’est le cas du Paris Saint-Germain, ou Angel Di Maria aurait conseillé à Leonardo de recruter son compatriote. Mais l’Inter, l’AS Roma ainsi que plusieurs clubs du Moyen Orient et de MLS ont également flairé le bon coup.

Gomez vers Cincinnati et la MLS