Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il est la belle surprise de cette première partie de saison !

Publié le 3 janvier 2021 à 1h15 par Th.B.

Ayant contribué aux succès du PSG à leur manière en cette première partie de saison, Moise Kean et Rafinha Alcantara sont deux beaux compléments à l’effectif du PSG. Mais qui est la meilleure surprise entre les deux internationaux ?

Alors que le PSG s’était montré plutôt calme sur le marché des transferts, Moise Kean et Rafinha Alcantara ont débarqué dans les ultimes heures du mercato respectivement en prêt en provenance d’Everton et gratuitement du FC Barcelone après que le Barça ait accepté de ne pas faire payer d’indemnité de transfert au PSG. Arrivé pour être la doublure de Mauro Icardi, Moise Kean a profité des problèmes physiques de l’international argentin afin de bénéficier d’un temps de jeu conséquent. Et l’Italien n’a pas manqué d’apporter satisfaction. Avec ses 8 buts toutes compétitions confondues, Kean s’est mué comme une vraie arme offensive de l'effectif parisien. Qu’en est-il de Rafinha Alcantara ?

Rafinha, la surprise du chef de Leonardo

Au début de son aventure parisienne, Rafinha Alcantara ne devait se contenter que de simples entrées en jeu et particulièrement en Ligue des champions. Cependant, il a été la clé du retournement de situation à Old Trafford grâce à son superbe travail sur le 3ème but parisien inscrit par Neymar (3-1). Et quelques jours plus tard, Rafinha a remis ça face au FC Lorient (2-0) où 70 minutes lui avaient suffi pour être élu homme du match par les supporters parisiens. Dans un autre registre, plus discret compte tenu de son poste de milieu de terrain relayeur, Rafinha Alcantara a apporté un profil technique et offensif qu’il manquait dans l’entrejeu du PSG lorsque le club ne pouvait pas compter sur Marco Verratti. En raison de ses problèmes physiques de ces dernières saisons, Rafinha Alcantara est revenu à son top et pour ce point important est bel et bien la belle surprise de ce début de saison du PSG.