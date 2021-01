Foot - Mercato - PSG

Mercato - LOSC : Ce joueur est bien parti pour… quitter le LOSC !

Publié le 3 janvier 2021 à 0h00 par Th.B.

Dans le viseur d’Arsenal notamment, Yusuf Yacizi pourrait être la nouvelle grosse vente du LOSC après Nicolas Pépé et plus récemment Victor Osimhen. Ce ne serait pas les options qui manqueraient pour l’international turc.

Arrivé au LOSC à l’été 2019, Yusuf Yacizi a eu besoin d’une saison pleine pour bien s’adapter au football français et au style de jeu prôné par Christophe Galtier. Mais en ce début de saison, le milieu offensif lillois fait des étincelles. En atteste sa prestation XXL face au Milan AC en Ligue Europa le 5 novembre dernier au cours de laquelle il avait inscrit un triplé sur la pelouse du club rossoneri. Depuis, Arsenal notamment s’intéresserait particulièrement à son profil et une offensive pour le mercato hivernal ou l’été prochain serait susceptible d’être lancée par les Gunners qui sont en grande difficulté en championnat en cette première partie de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC, Yacizi pourrait alors quitter les Dogues bien plus tôt que prévu. Et son agent avait fait un point sur sa situation sportive à la fin du mois de novembre.

« C'est vraiment un honneur que les grands clubs s'intéressent à Yusuf »