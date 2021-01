Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 est passé à l’action pour Samuel Umtiti !

Publié le 2 janvier 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que Samuel Umtiti n’est plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, l’OGC Nice se serait penché sur le cas de l’international français afin de renforcer sa défense centrale.

Depuis deux ans, Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même. En effet, le Champion du Monde 2018 ne parvient plus à performer au plus haut niveau et est fréquemment victime de pépins physiques, tout particulièrement à un genou. De ce fait, l’ancien joueur de l’OL a perdu sa place aux côtés de Gerard Piqué dans le onze du Barça au profit de Clément Lenglet. Plus encore, Samuel Umtiti est désormais régulièrement annoncé sur le départ du club catalan malgré son contrat jusqu’au 30 juin 2023. Et face à la situation délicate traversée par le Tricolore, l’OGC Nice aurait été prêt à tenter de le recruter pour renforcer sa charnière centrale cet hiver…

L’OGC Nice a contacté Samuel Umtiti, mais…