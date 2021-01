Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre dans ce dossier à 0€ de Longoria !

Publié le 2 janvier 2021 à 22h00 par A.C.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik aurait d’autres plans en tête pour son avenir...

C’est la nouvelle grosse piste de Pablo Longoria. A la recherche d’un attaquant de pointe pour satisfaire les demandes d’André Villas-Boas, le head of football de l’Olympique de Marseille aurait activé la piste menant à Arkadiusz Milik, à en croire Sport Italia . Il fait dire qu’en fin de contrat le Polonais n’a plus sa place au Napoli, ou il a tout simplement été mis de côté depuis le début de la saison. Un départ au cours de l’hiver semble ainsi plus que probable et l’OM aurait donc flairé le bon coup...

Milik prêt à faire faux bond à l’OM