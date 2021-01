Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo engagé dans un bras de fer avec Zidane pour cette pépite !

Publié le 2 janvier 2021 à 20h45 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom de Nuno Mendes, qui vient de prolonger son contrat avec le Sporting Portugal. Mais le club parisien doit affronter une forte concurrence dans ce dossier.

Blessé et éloigné des terrains depuis de longs mois, Juan Bernat s’active en coulisses pour trouver un accord avec le PSG. Le latéral gauche voit son contrat expirer à la fin de la saison et a entamé des discussions avec ses dirigeants pour allonger son bail. Et à en croire les dernières informations du Parisien , le joueur annoncé un temps du côté du FC Barcelone, pourrait bien trouver un accord total dans les prochaines semaines. Malgré la probable prolongation de Bernat, le PSG continuerait d’observer le marché et aurait coché le nom d’une pépite portugaise.

Le PSG ciblerait Nuno Mendes