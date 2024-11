PSG : Projet historique du Qatar, un danger est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme l’a une nouvelle fois rappelé le président Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi, le PSG cherche à quitter le Parc des Princes, et à faire construire un nouveau stade doté d’une capacité bien supérieure. Cependant, alors que peu de spectateurs étaient présents face à Toulouse ce vendredi soir, Kevin Diaz estime qu’une trop grande capacité au sein de la nouvelle enceinte parisienne pouvait être un danger.

Depuis plusieurs années, les dirigeants qatariens du PSG tentent de racheter le Parc des Princes. Cependant, ces derniers se heurtent à la mairie de Paris qui refuse catégoriquement de céder la mythique enceinte de la Porte de Saint-Cloud à des propriétaires étrangers. De ce fait, les hautes sphères du PSG souhaitent construire un nouveau stade.

Invité de l’émission Rothen S’enflamme ce jeudi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau confirmé cette volonté, invoquant notamment un souci de capacité. « J’aime beaucoup le Parc des Princes. Tout le monde l’aime. Si je décidais avec mon cœur, on ne partirait pas. Mais aujourd’hui, avec la tête, je constate que tous les autres clubs européens ont des stades de 100, 90 ou 80.000 places. On en a besoin, sinon, on est morts ! On a besoin de partir », a confié le dirigeant parisien.

« Ça fait assez triste quand ce n'est pas rempli surtout si c'est pour quitter le Parc »

Mais alors que ce vendredi soir, à l’occasion de la réception de Toulouse (victoire 3-0), le Parc des Princes n’était pas du tout rempli, certains observateurs comme Kevin Diaz s’inquiètent d’une augmentation drastique de la capacité du nouveau stade du PSG. « Le Parc des princes pas rempli ? C'est à noter. Il y a des supporters du Paris Saint-Germain qui l'ont noté pendant le match. Surtout dans une semaine où tu dis que tu veux faire un stade où tu veux faire 90 000 places. Attention quand même parce qu'on a vu beaucoup de clubs comme l'Olympique Lyonnais faire un très grand stade après une très belle période et du coup ça fait assez triste quand ce n'est pas rempli surtout si c'est pour quitter le Parc », a lâché ce dernier au micro de l’After Foot.