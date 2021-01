Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie enfin trouvée pour Strootman ?

Publié le 2 janvier 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que Kevin Strootman est grande difficulté à l’Olympique de Marseille, une écurie turque serait disposée à s’attacher les services du milieu de terrain cet hiver.

Arrivé à l’OM en 2018 en provenance de l’AS Roma, Kevin Strootman est devenu un véritable boulet pour l’écurie phocéenne. Et pour cause, le Néerlandais n’a jamais réussi à répondre aux attentes et s'avère être un véritable poids pour les finances marseillaises avec son salaire mensuel de 500.000€. Ainsi à l’heure où l’Olympique de Marseille cherche à faire des économies tout en essayant de renforcer son effectif, un départ de Kevin Strootman arriverait à point nommé. Et il se pourrait justement que le club turc de Trabzonspor soit disposé à recruter le joueur sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2023.

Kevin Strootman proposé à Trabzonspor ?