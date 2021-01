Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manchester City, MLS… Ces révélations sur l’été agité de Messi !

Publié le 3 janvier 2021 à 22h00 par D.M.

Lors du dernier mercato estival, Manchester City aurait proposé une offre alléchante à Lionel Messi. Un passage en Premier League avant un départ en MLS. Mais le FC Barcelone s’est montré inflexible et est parvenu à retenir l’Argentin.

Le feuilleton Lionel Messi a marqué le dernier mercato estival. Présent en Catalogne depuis son enfance, l’Argentin a voulu mettre fin à son histoire d’amour avec le club blaugrana. L’attaquant avait envoyé un burofax à ses dirigeants afin d’exprimer son envie de quitter le FC Barcelone. Le PSG et Manchester City ont été annoncés comme des prétendants sérieux, mais Lionel Messi est finalement resté au sein du club catalan, ne voulant pas entrer en conflit avec ses dirigeants. Mais alors que son contrat se termine à la fin de la saison, l’attaquant se questionnerait toujours sur son avenir et attendrait le résultat des prochaines élections présidentielles avant de prendre une décision.

Manchester City aurait formulé une offre qui aurait pu convaincre Messi